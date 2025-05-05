Стал чемпионом Европы по шашкам

Севастополец Николай Краснов стал победителем чемпионата Европы по шашкам, который проходил в турецком городе Кемере. Всего в чемпионате приняли участие 130 спортсменов из девяти стран.

Титул чемпиона учащийся Севастопольской Малой академии наук получил в возрастной категории участников до 9 лет.

Мальчик выступил в составе сборной команды РФ и набрал максимальное количество очков в классической дисциплине, обойдя 10 своих соперников из Белоруссии, Республики Молдова, Венгрии.

Золотая медаль юного севастопольца стала одной из 83 наград, завоеванных российскими спортсменами.

Юного шашиста Н.Краснова тренирует Григорий Бакши.