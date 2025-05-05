Создадут свой аптекарский огород

Высадку первых растений начали в мае. Всего же планируется реализовать большой проект. Аптекарский огород займет около 3-4 гектаров университетской земли. В коллекцию войдут как эндемичные для Крыма растения, так и завезенные из других регионов.

Предполагается, что часть растений будет выращиваться в открытом грунте, другая — в теплицах. Так или иначе, все они станут предметом изучения и базой для проведения научных исследований.

Ученые планируют изучать свойства растений и генетический состав, в том числе малоизученных видов. Цель — получение знаний об лекарственных свойствах и возможностей их использования в медицине.

Подобный Ботанический сад Московского государственного университета «Аптекарский огород» с 1706 года существует в столице. Он создан по приказу Петра I и находится в Мещанском районе Центрального округа столицы.