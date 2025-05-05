Представлен новый руководитель МВД Республики Крым

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев 5 мая представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД России, в том числе — министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Алексея Дмитриева.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: «Указом Президента РФ на должность начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков; министром внутренних дел по Республике Крым стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев; начальником ГУ МВД России по Ростовской области — генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий; начальником ГУ МВД России по Пермскому краю — генерал-майор полиции Владислав Толкунов».

На представлении В.Колокольцев отметил, что «назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом, и указал на необходимость «свежим взглядом» изучить состояние оперативной обстановки, определить направления, требующие дополнительных усилий с учетом специфики вверенных территорий». Министр потребовал от них наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сделал акцент на миграционной сфере и напомнил о приближении летнего курортного сезона: «Особое внимание прошу уделить обеспечению безопасного проезда организованных групп детей железнодорожным и автотранспортом».

Глава МВД РФ также сообщил о сложной ситуации с комплектованием подразделений, сотрудники которых ежедневно контактируют с населением:

«Например, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40%, а в Пермском крае — 50%. Обсудите с главами регионов вопрос дальнейшего развития мер социальной поддержки личного состава из регионального бюджета».

Министр пожелал О.Агаркову, А.Дмитриеву, А.Речицкому и В.Толкунову успехов в службе.

Справка

54-летний А.Дмитриев до назначения министром был начальником полиции МВД по Республике Крым. В июне 2021 года ему присвоено звание-генерал-майор полиции.