Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников

В Москве 2 мая поздравляли победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года.

Олимпиаду проводили по 24 общеобразовательным предметам. В заключительном этапе состязания количество участников составило 8811, что на 2123 больше по сравнению с предыдущим годом.

Больше всего школьников соревновались в олимпиадах по следующим предметам: труд (технология) — 768 человек, математика — 494 человека, информатика — 493 человека, биология — 491 человек, физика — 491 человек, химия — 476 человек, русский язык — 472 человека.

Возросло и число победителей и призеров финала олимпиады: 674 школьника признаны победителями, 3343 — получили дипломы призеров. Ребята смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие российские вузы, а также получить специальные денежные поощрения, в том числе единовременные и ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках грантов Президента России.

В десятку лидеров по количеству победителей и призеров финала вошли: Москва — 1863 человека; Московская область — 550 человек; Санкт-Петербург — 324 человека; Республика Татарстан — 265 человек; Челябинская область — 74 человека; Свердловская область — 59 человек; Республика Башкортостан — 57 человек; Новосибирская область — 56 человек;

Краснодарский край — 44 человека; Калининградская область — 33 человека.

В 2025/2026 учебном году ожидаются изменения в порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Так, в состязаниях по труду (технологии) сохранятся два профиля — «Культура дома, дизайн и технология» и «Техника, технология и техническое творчество», а олимпиада по информатике включит в себя профили «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект».

Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Министерство просвещения.

Достижения севастопольцев

Как сообщили в департаменте образования Севастополя, ученица 10-А класса билингвальной гимназии №2 Софья Грабчук стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Девушка еще и призер заключительного этапа олимпиады школьников по искусству в 2023, 2024 и 2025 годах.

Ученица 9 класса школы №54 Мария Марченко также вошла в число призеров олимпиады по русскому языку. Призовым местом Всероссийской олимпиады по экологии отмечена ученица 11-го класса той же школы Виктория Макарова.

Двое ребят из гимназии №2 стали призерами финала олимпиады по «Основам безопасности и защиты Родины» — это Никита Фомин, ученик 8-Б класса, и Алиса Печь, ученица 10-А класса.

Ученик 11 класса Образовательного центра «Бухта Казачья» Александр Русанов получил диплом призера заключительного этапа олимпиады по истории.