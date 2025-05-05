Платить за рыболовный участок станет легче

Правительство продолжает совершенствовать условия ведения бизнеса, в том числе связанного с промышленным и любительским рыболовством. Подписано постановление, изменяющее порядок внесения платы за заключение новых договоров пользования рыболовными участками, сообщила пресс-служба кабмина России.

До сих пор при заключении договора необходимо было внести 40% от общей суммы платы, 30% — в срок не позднее одного года с момента заключения договора и ещё 30% — в срок не позднее двух лет со дня заключения договора. Теперь в документе прописано внесение четырех, а не трех платежей. При заключении договора необходимо внести 25% размера платы, еще 15% — не позднее одного года, 30% — не позднее двух лет со дня заключения договора и еще 30% — не позднее трех лет со дня заключения договора.

«Эти возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора. Решение о его перезаключении предприниматель принимает сам», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 30 апреля.

Председатель Правительства напомнил, что в этой сфере действует значительное количество малых и средних предприятий, включая артели и сельскохозяйственные кооперативы. Их рентабельность не так высока, и установленные ранее платежи были для них существенными расходами. Новое регулирование позволит повысить устойчивость отрасли и будет содействовать сохранению рабочих мест в регионах.