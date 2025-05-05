Открыта выставка фотографа Вадима Докина

Ее инициатором выступило правительство Севастополя. Идея экспозиции — показать как горой-герой праздновал День Победы в разные годы глазами легендарного фотографа-фронтовика Вадима Докина.

В послевоенные годы ветеран более 40 лет фиксировал восстановление города.

— Фотовыставка — это очень удачный формат, который позволяет прочувствовать атмосферу послевоенных лет, увидеть героев Советского союза на открытии знаковых теперь для нас мест. Это наша история, которую мы обязаны помнить и гордится, — считает внук фотографа Вадим Докин. Он сохранил и оцифровал уникальные снимки.

Увидеть выставку можно, прогуливаясь по Приморскому бульвару, напротив ДДЮТ.