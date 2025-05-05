На Адмирала Октябрьского начались буровые работы

Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского вступил в основную фазу, началось бурение скважин под сваи, рассказал журналистам первый заместитель директора департамента транспорта Николай Максимов.

Свай будет 213

По его словам, уже переустроены сети связи, выполнено устройство временного водоотведения и насыпи. Последняя необходима для работы буровых установок. Первая буровая уже работает, вторую ожидают в ближайшее время.

— Всего планируется забить 213 свай, глубиной от восьми до 12 метров. Весь процесс устройства буронабивных свай займет от полутора до двух месяцев, — прокомментировал Н.Максимов.

Тихо не будет

На вопрос о шуме, беспокоящем жителей соседних со стройкой домов, Н.Максимов пообещал, что основные работы будут вестись в дневное время. Однако при необходимости и в случае отставания от графика работа по ночам не исключена. Но жителей об этом предупреждали заранее.

Уменьшение количества свай (прежде планировалось забить 240) чиновник объяснил результатом прохождения проектом госэкспертизы. Он также пояснил, что после бурения в скважины планируется погрузить армокаркас, который потом будет залит бетоном.

Что касается сроков, то открыть рабочее движение по спуску планируется к середине осени, а полностью завершить объект — в конце 2025 года. По словам Н.Максимова, на сегодня все разделы проекта прошли госэкспертизу и получили положительное заключение.

Вибрационное воздействие мониторят

В свою очередь, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по городу Севастополю Александр Куминов рассказал, что подрядчик параллельно с проведением работ ведет геотехнический мониторинг и мониторинг вибрационного воздействия. Для этого в зоне вибрационного воздействия, в которую попадают близстоящие здания, установлены специальные датчики. Согласно полученным данным, пока все показатели в норме.

— Когда будет зафиксировано отклонения от нормы, работа будет остановлена с последующим принятием решений по уведомлению заказчика, — заверил А.Куминов.

Он также уточнил, что часть проекта все еще находится в экспертизе: несколько процессов идут параллельно, но в соответствие с графиком.

Необходимость ремонтировать подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского возникла после обрушения одной из них в ноябре 2023 года. Контракт в 750 млн рублей получила компания АО «ВАД». Подрядчику выплачен аванс в 70%. Срок ремонта — до 1 декабря 2025 года, а проект должен быть готов до 15 августа 2025 года.