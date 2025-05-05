В Севастополе 4 мая завершился футбольный турнир, приуроченный к 80-летию Великой Победы — событию, которое объединяет поколения и напоминает о мужестве, стойкости и несгибаемом духе русского народа.

Спортивное состязание, главным призом которого стал Кубок Победы, прошло уже в третий раз при активной поддержке ЛДПР.

Для ЛДПР участие в подобных мероприятиях — не просто «активность», а важная часть идеологической и патриотической работы. Председатель партии Леонид Слуцкий неоднократно подчеркивал значимость развития массового спорта, укрепления духа нации и поддержки спортивных инициатив в регионах.

Город-герой Севастополь во многом стал воплощением этих слов — здесь ЛДПР активно реализует спортивные, культурные и общественные проекты, поддерживая традиции и ведя работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Вот и в этот раз севастопольское региональное отделение ЛДПР выступило соорганизатором футбольного турнира, вложив душу и силы в его проведение. Это не просто турнир, а живое напоминание, что наследие Победы живет в сердцах, что спорт — один из важнейших инструментов формирования сильной, здоровой, сплоченной нации.

Вице-спикер Законодательного Собрания Севастополя, депутат от ЛДПР Илья Журавлев выразил благодарность всем командам, принявшим участие в турнире.

— Для нас огромная честь принимать на севастопольской земле наших спортсменов, особенно — из новых регионов России. Мы гордимся, что Севастополь стал площадкой для столь значимого спортивного события. Добро пожаловать в город-герой! — обратился к участникам турнира И.Журавлев.

Нужно отметить, что Кубок Победы проходит в Севастополе уже в третий раз. Участники, болельщики, просто любители спорта отмечают, что турнир все это время растет и развивается. Возможно потому, что в основе состязания лежит большая и благородная идея: стать еще одним символом связи поколений и примером, как спорт может объединять.

Комментируя турнир, глава комитета ветеранов по футболу Федерации футбола Севастополя Владимир Казанцев заявил:

— Матчи были по-настоящему серьезные. Некоторые завершились ничьей, что говорит о равном уровне соперников и о спортивной интриге.

А еще В.Казанцев отметил важность поддержки турнира со стороны ЛДПР, которая стала одним из его ключевых организаторов:

— Хочу выразить искреннюю благодарность партии за активную поддержку и участие в организации мероприятия. Отдельное спасибо — Илье Журавлеву, который всегда рядом с футбольным сообществом и понимает, насколько важно продвигать массовый спорт и идеи патриотизма.