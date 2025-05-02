Волонтеры и актеры-инвалиды сыграют спектакль «Небесный тихоход»

«Фильм «Небесный тихоход» знают и любят несколько поколений россиян, в том числе и жители Севастополя. Песни из него, цитаты (знаменитое «первым делом самолеты — ну а девушки потом») стали знаковыми для многих. И в этому году мы представим музыкально-историческую постановку «Небесные соколы», которая будет опираться на песни и сцены из фильма. Проект приурочен к 80-летию Победы, он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив», — рассказала ТАСС руководитель Севастопольской РОО ИЦ «Особая молодежь» Алиса Шахова.

Она пояснила, что речь идет не о полном копировании фильма, а, в первую очередь, о передаче его настроения: озорного и героического. Спектакль создается, чтобы вспомнить о подвиге летчиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

«Нужно понимать, что наши ребята — не профессиональные актеры. В нашей организации состоят, в основном, молодые люди старше 18 лет, хотя сейчас присоединяются и подростки. Они все разные, у всех свои особенности: аутизм, синдром Дауна и другие. Некоторое время назад мы стали развивать театральное направление — скорее, чтобы разнообразить досуг ребят, но по факту оно оказалось очень полезным: родители уже отмечают, что появился интерес к стихам и песням, улучшилась память и общее развитие, в лучшую сторону изменилось поведение, проще стало взаимодействовать с внешним миром», — отметила собеседница агентства.

Руководитель организации уточнила, что вместе с подопечными «Особой молодежи» в постановке будут участвовать волонтеры — например, участники театра «Ахтиар» Херсонского государственного педагогического университета. В настоящее время авторы проекта подбирают площадки для выступлений в Севастополе и Республике Крым, премьера «Небесных соколов» запланирована на вторую половину 2025 года.

А.Шахова добавила, что «Особая молодежь» уже поставила несколько тематических программ, в том числе посвященную истории России и включающую большое количество номеров «Баллады Русской весны» — этот проект был поддержан Фондом президентских грантов. «И я бы хотела отметить, что наши ребята всегда участвуют в выступлении с душой, искренне, и поэтому зал — а мы выступаем на различных площадках, например, в вузах — их принимает тепло, мы слышим очень много хороших отзывов», — подчеркнула Шахова.