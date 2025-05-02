В мае в школах вместо звонков прозвучат мелодии Победы

Школьные звонки в мае в России заменят песни, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, например, «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка», сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«В рамках проекта Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» в мае в образовательных учреждениях вместо привычных звонков на переменах зазвучат военно-патриотические песни. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует сообщение ТАСС.

Акция «Мелодии вместо звонков» позволит современным школьникам познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее. В школах будут звучать фрагменты популярных песен: «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другие.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. В ноябре включали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, в январе — песни про Артек, в марте — про мам, в апреле — песни о покорении космоса.