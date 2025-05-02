В госсобственность изъяли имущество пособников Киевского режима

Решение об изъятии имущества у юридических и физических лиц, в том числе иностранных, принято 30 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как прозвучало в ходе заседания, это стало результатом работы Антитеррористической комиссии.

Рабочая группа при АТК в городе Севастополе установила, что Виктория Хухра Виктория 1986 г.р., Роман Григорян 1977 г.р. и Надежда Лаврентьева 1981 г.р. осуществляют сбор денежных средств и финансируют украинские вооруженные формирования, а значит — представляют угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Также установлена принадлежность ООО «НПП «ЭС. Т. КОМ» и ООО «Частная охранная организация «Коммодор» к аффилированному ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», имущество которого ранее было национализировано с такой же формулировкой.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила и о пополнении перечня предприятий, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесли сведения в ЕГРЮЛ в срок до 1 марта 2015 года. Это ООО «МСМ», за которым зарегистрировано нежилое помещение на наб.Старосеверная, 11/ул. Якорная, 15 (встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса с мезонином), и ООО «Мидас Инвест» — хозяин здания дома культуры в Инкермане на ул.Яблочкова, 1. Имущество этих физических и юридических лиц подлежит признанию государственной собственностью города Севастополя.

Дом культуры в Инкермане перейдет на баланс департамента культуры и будет приведен в порядок, пообещал губернатор Михаил Развожаев.

Результатом инвентаризации имущества, принадлежавшего ПАО «Севастопольгаз», также дополнен перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя.

Отсуживали с 2021 года

За возвращение в собственность Севастополя здания бывшего Дома культуры на улице Яблочкова в поселке ГРЭС в Инкермане ДИЗО вело судебные тяжбы с ООО «Мидас-Инвест» с 2021 года.

В середине апреля 2025 года в СМИ появилась информация, что заброшенное здание Дома культуры выставлено на аукцион на площадке torgi.gov.ru с начальной ценой в 199 млн рублей как арестованное имущество.