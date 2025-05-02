В День Победы приглашают посмотреть фильмы о войне

В кинотеатре торгового центра See Moll на протяжении всего дня 9 мая в четвертом зале будут бесплатно показывать тематические киноленты.

Всего покажут восемь фильмов о Великой Отечественной войне: в 10.00 — «Летят журавли»; в 11.55 — «Аты-баты, шли солдаты...»; в 13.40 — «Баллада о солдате»; 15.25 — «Судьба человека»; 17.20 — «В бой идут одни старики»; 19.05 — «Офицеры»; 20.55 — «Т-34»; 23.30 — «В шесть часов вечера после войны».

Вход на сеансы и рассадка в зале свободные, бронь не требуется. Адрес кинотеатра «Фильмотека»: пр. Генерала Острякова, 260.