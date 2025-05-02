Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 112 БПЛА над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 89 — над территорией Республики Крым, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — цитирует Минобороны ТАСС.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, и несколько морских дронов в акватории. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали», — сообщил утром губернатор Михаил Развожаев.

Он предположил, что «этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось!»