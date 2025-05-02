Повысили стоимость туристического разрешения в заповедики

С 1 мая стоимость разрешения на посещение крымских туристических маршрутов в заповедниках выросла на 50 рублей, сообщило ФГБУ «Заповедный Крым». Крымчане и севастопольцы продолжат посещать заповедники бесплатно, зарегистрировавшись на сайте.

«Заповедный Крым» напомнил о возможности оформить онлайн пропуск в заповедники «Казантипский», «Опукский» и Ялтинский горно-лесной. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте zapovedcrimea.ru на одного или группу посетителей. После этого необходимо оплатить посещение или подтвердить право на льготу.

Стоимость пропуска для одного туриста — 350 рублей. Однако граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию на территории Республики Крым или города Севастополя, а также граждане, имеющие право на льготы, могут получить пропуск бесплатно.

Заявку необходимо отправить через электронную почту, туда же придет письмо с разрешением. Это можно сделать в любое время: сервис работает круглосуточно, без выходных.

Обычно ответ на заявку приходит в течение нескольких минут.

Полученное разрешение рекомендуют сохранить на мобильном телефон или распечатать. При необходимости в том или ином виде его нужно будет предъявить государственным инспекторам на территории заповедника. Да, и не забудьте взять с собой документ, подтверждающий право на льготу.