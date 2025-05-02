Объявлен набор в Школу искусств

В Севастопольской детской школе искусств 21 апреля стартовала приемная кампания. Но документы будут принимать с 5 по 27 мая.

Как объяснила директор школы Мария Костевич в прямом эфире в сообществе правительства Севастополя в соцсети «Вконтакте», две недели даются, чтобы родители внимательно изучили сайт дшисев.рф, правила приема и критерии оценивания. Все программы школы делятся на предпрофессиональные, общеразвивающие и на курсы и факультативы. Поэтому родителям нужно еще определиться с видом обучения.

«Школа искусств — фактически вторая школа для ребенка по уровню нагрузки: это набор предметов, расписание, электронный дневник. По итогам обучения выдается свидетельство об окончании установленного образца, он дает дополнительные льготы при творческих испытаниях в вузы в сфере искусства. Таких направлений по предпрофессиональной подготовке у нас пять: «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура», «Искусство театра» и «Хореография», — подчеркнула М.Костевич.

Следует отметить, что на направление «Искусство театра» набор детей проходит один раз в два года. В этом году как раз идёт набор на это направление.

На обучение в 2025-2026 году школа готова принять 537 детей.

По всем интересующим вопросам родители могут обратиться по телефонам: +7 (8692) 41-74-20, +7 (8692) 41-74-21 или по электронной почте info@dshisev.ru.