На скалах мыса Айя пересчитали бакланов

Одна из поставленных задач — выявить загрязнения нефтепродуктами в акватории, которая входит в особо охраняемую природную территорию. Нефтепродукты не обнаружены.

Также специалисты-биологи провели учет гнездовых колоний средиземноморского хохлатого баклана (Phalacrocorax aristotelis). Они следили за птицами на прибрежных скалах мыса Айя. Мониторинг проводился в рамках госконтракта по оценке состояния объектов животного мира, занесенных в Красные книги России и Севастополя.

Результаты исследования популяции хохлатого баклана будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях Севприроднадзора.