Зарезал прохожего из-за незначительного повода

В Севастополе полиция задержала 18-летнего приезжего по подозрению в убийстве 43-летнего местного жителя.

Как сообщила пресс-служба городского управления МВД России, около двух часов ночи 29 апреля пьяный приезжий вблизи ТЦ «Апельсин» в ходе внезапно возникшего конфликта по малозначительному поводу с неизвестным ему ранее севастопольцем нанес ему несколько ножевых ранений, которые привели к смертельному исходу. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Злоумышленник покинул место происшествия.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району. Он дал признательные показания: мужчины повздорили, случайного столкнувшись плечами на остановке. У молодого человека при себе был складной нож, который он пустил в дело...

В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы проверки будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.