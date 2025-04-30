Севастопольское детство в цифрах

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская подготовила отчет о своей работе за 2024 год. В 300-страничном документе много интересных фактов о жизни города и его несовершеннолетних жителей.

Итак, в Севастополе в 2024 году проживало 561 374 человек, из них детей — 104 819, Это 18,7% от всего населения города. В 2023 году детей было немного больше — 105 646.

Статистика обращений

В адрес уполномоченного по правам ребенка поступило 1326 обращений, что на 5% меньше, чем годом ранее. Большая часть касалась защиты от насилия — 98; воспитания в семье — 223; социального обеспечения — 57; жилья — 87; охраны здоровья и реабилитации — 75; образования — 149; нарушения прав детей — 76.

Чаще всего к М.Песчанской обращались родители или опекуны детей — 472 обращений или 54,44% от общего числа обращений. 30 обращений подали самими несовершеннолетние. Их волнуют семейные отношения, социальное обеспечение и образование.

Детская преступность

Важной проблемой, на которую обращает внимание уполномоченный, — детская преступность. Как сказано в докладе, преступные деяния несовершеннолетних являются следствием подражания поведению взрослых, вовлечения детей в преступные деяния и психологическим последствием насилия по отношению к ним.

Несовершеннолетними совершено в 2024 году 69 преступлений (повторно 15), (в 202 3 — 76/9 повторно, 2022 — 65 преступлений/14 повторно).

Как подтверждают исследования, одна из основных проблем преступности детей — их вовлечение в повторную преступность. За прошедшие несколько лет ее уровень среди детей — 36%.

На учете в полиции на 31 декабря 2024 года состояло 222 несовершеннолетних (в 2023 — 201, в 2022 —161). Из указанного контингента 22 совершили преступление до наступления возраста уголовной ответственности.

Число детей, нуждающихся в наркологической помощи — 37, в том числе в возрасте до 14 лет — 4. Численность несовершеннолетних, умерших в результате наркотического отравления — 2.

В прошлом году несовершеннолетними было предпринято 14 попыток суицида, из которых три с летальным исходом (в 2023 — 14/2, в 2022 — 21/1). При этом в Севастополе нет ни детского суицидолога, ни детского нарколога.

Детский травматизм и укусы собак

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего это неблагоустроенность внешней среды; халатность; недосмотр детей взрослыми; неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

Так в 2024 году в городе из-за этих причин погибло девять несовершеннолетних, в 2023 — 18, в 2022 — 17.

Кроме этого ежегодно более двух сотен детей в возрасте до 17 лет подвергаются укусам собак, в том числе домашних. Особую опасность представляют безнадзорные животные, которые сбиваются в стаи. В адрес уполномоченного по правам ребенка в Севастополе каждый год поступают обращения от граждан по вопросу нападения собак на детей. Заявители выражают вполне оправданную обеспокоенность и просят помочь в решении вопроса их отлова.

Детская инвалидность

В городе держится стойкая тенденция к увеличению количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так в структуре детской инвалидности Севастополя: детей с психическими заболеваниями 667, в том числе с аутизмом 140, с умственной отсталостью 195 (2023/2022 — 613/535, в том числе с аутизмом 168/172, с умственной отсталостью 209/179).

С учетом общих демографических тенденций, в течение последних лет доля детей — инвалидов — 2,4% (2023 — 1,8%, 2022 — 1,66%).

Детская инвалидность по заболеваниям психики и расстройствам поведения в Севастополе, как и в РФ, ежегодно увеличивается и занимает первое место в структуре детской инвалидности. Так же, отмечается рост в группе «Эндокринные заболевания» за счет роста сахарного диабета первого типа (четвертое место в инвалидности детского населения), подросла инвалидность в группе костно-мышечных заболеваний, в том числе ревматоидный артрит.

По информации главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации департамента здравоохранения Севастополя общее количество детей-инвалидов — 2010 (2023 —1903, 2022 — 1816). Из них детей до четырех лет — 197 (9,8%). 1932 ребенка-инвалида — получатели социальной пенсии по инвалидности.

Детский отдых

По данным департамента образования и науки, в период прошлогодней летней оздоровительной кампании в реестре организаций отдыха детей состояло 13 лагерей: три загородных детских оздоровительных лагеря: «Ласпи», «Горный» и «Алькадар»; 10 пришкольных лагерей, организованных на базе средних школ №№11, 14, 17, 23, 33, 55, 57, 59, ОЦ «Бухта Казачья» и школы-интернат №1. В них отдохнуло 8045 детей (в 2023 — 7585). За счет городского бюджета в том числе оздоровлено 6477 детей (в 2023 — 5623).

Не детство

Из заключенных в прошлом году 3752 браков 11 — были с участием несовершеннолетних (в 2023 году — 10, в 2022 — 3).

В 2024 году было зарегистрировано 14 беременных несовершеннолетних, из которых две родили, а 12 — приняли решение о прерывании беременности.