Провели антитеррористические учения

Всероссийские учения прошли во всех регионах по инициативе Министерства просвещения России. На них отрабатывались действия сотрудников охраны, педагогов и учеников при угрозе совершения преступлений террористической направленности.

В Севастополе были разработаны адаптированные сценарии учений для конкретных образовательных организациях.

«Учения необходимы, чтобы не только дети и сотрудники школы понимали, что делать в конкретных ситуациях. Это и взаимодействие с сотрудниками Росгвардии, УМВД, МЧС, ЧОП. Сегодня мы отработали два сценария. Один из них — это захват заложников, второй сценарий — падение беспилотного летательного аппарата на территорию образовательного учреждения. Оба сценария едины для всей страны. В преддверии окончания учебного года такие мероприятия особо актуальны, так как планируется проведение массовых мероприятий: последних звонков, выпускных вечеров, экзаменов», — рассказал первый заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

На объектах проведения учения присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые оказывали методическую помощь руководителям учреждений, помогали объективно оценить правильность действий участников учений, выявить возможные ошибки и дать квалифицированные рекомендации по их исправлению.