Отопление начнут отключать с 5 мая

В этом году отопительный сезон почему-то завершат позже, чем обычно, а именно, 5 мая. Соответствующее постановление принято 30 апреля на заседании правительства Севастополя.

Продление отопительного сезона связано с довольно низкими ночными температурами в конце апреля. Но, как прозвучало на заседании, начиная с 5 мая согласно прогнозу температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +10 градусов.

— По данным мониторинга севастопольского гидрометцентра, среднесуточная температура с 30 апреля по 4 мая составит +12,6 градусов, ночная — +8 градусов. К 5 мая температура воздуха стабилизируется, — уточнила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

Ее поддержал губернатор Михаил Развожаев, сказав, что 5 мая с утра начнут постепенно, по графику, отключать котельные. Отопительный сезон планируется завершить в течение нескольких дней.

Отопительный сезон 2024-2025 гг. начался 25 октября.