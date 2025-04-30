На въезде в Крым установили современные сканеры для автомобилей

Проехать через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск» можно будет в пять раз быстрее.

Для досмотра легковых авто здесь установили современные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это позволит оперативно проверять машины, следующие в Крым и из него, что особенно важно в пиковый туристический сезон, сообщили в Минтрансе России.

Новые комплексы позволяют непрерывно сканировать транспортный поток, выявляя опасные грузы. Процедура безопасна и не требует выхода водителя из автомобиля.

Сейчас Джанкой пропускает до 5,5 тысяч машин в день, Армянск — полторы тысячи.

Такие же комплексы Минтранс обещает установить в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР.