Легализацию мигрантов продлили до 10 сентября

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю информирует иностранных граждан и лиц без гражданства о продлении срока для легализации пребывания на территории Российской Федерации в упрощенном порядке

Президент РФ продлил до 10 сентября 2025 года срок действия Указа №1126, предоставляющего возможность иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус.

Полиция Севастополя призывает всех иностранных граждан и лиц без гражданства ответственно отнестись к требованиям миграционного законодательства и успеть подать документы до окончания установленного срока. Им необходимо лично посетить Управление по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю, расположенное на ул.Паршина, 29.

К иностранцам, которые не урегулируют свой правовой статус в установленные сроки, будут применяться меры, связанные с высылкой и запретом на въезд в Российскую Федерацию в будущем.

Первоначально иностранцы-нелегалы должны были оформить документы до 30 апреля 2025 года.