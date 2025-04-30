Кабмин выделит миллиард рублей на создание кластеров подготовки кадров

Севастополь в числе регионов, где будет создан кластер среднего профессионального образования по федеральному проекту «Профессионалитет».

Правительство РФ выделит средства на создание образовательно-производственных кластеров в 13 регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 30 апреля.

«Теперь будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах. Правительство выделит на эти цели 1 млрд рублей», — сказал глава правительства. Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Республика Крым, республика Ингушетия и Еврейская автономная область.

«В текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там смогли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия — потенциальных работодателей», — объяснил премьер.

В.Мишустин напомнил, что с момента запуска проекта «Профессионалитет» почти три года тому назад он быстро стал востребованным, прежде всего у бизнеса.

«Сегодня на базе колледжей в большинстве регионов страны сформированы и успешно работают 360 кластеров с участием более двух тысяч отраслевых компаний, куда потом придут выпускники этих учебных заведений. Их капиталовложения в этот проект уже превысили 6 млрд рублей», — рассказал глава правительства.

По поручению президента планируется закрепить законодательно такую систему в качестве модели организации среднего профессионального образования. В.Мишустин поставил задачу Министерству просвещения — в ближайшие годы подключить к проекту все колледжи страны и к 2028 году выпустить миллион специалистов, отвечающих запросам предприятий.

Начнут в 2026 году

Как сообщил 11 апреля губернатор Михаил Развожаев, Севастополь получит грант на создание в 2026 году образовательно-профессионального кластера строительной отрасли.

Ядром кластера определен Севастопольский архитектурно-строительный техникум. Также в кластер войдут Севастопольский многопрофильный колледж им.Геловани, Севастопольский профессиональный художественный колледж, Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности. Среди партнеров проекта — предприятия строительной отрасли и ЖКХ: водоканал, Севтеплоэнерго, Севастопольгаз, ООО «Группа компаний «Альфагрупп Инвест», ООО «СМК-92», СРО Союз строителей Севастополя, АО «Севдорстрой», ООО «Теплостройсервис», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Геостройизыскания-Юг», ООО «Строительная компания «Карбон».

В рамках федерального гранта отремонтируют и оснастят архитектурно-строительный техникум и начнут готовить квалифицированные кадры для строительной отрасли и ЖКХ под заказ конкретных работодателей.

Кластер будет готовить специалистов по направлениям: архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздухом и вентиляции, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), аддитивные технологии (созданием 3D-моделей при помощи 3D-печати), землеустройство, прикладная геодезия, садово-парковое и ландшафтное строительство, дизайн (по отраслям), мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.