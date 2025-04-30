Беспилотники будут тестировать в «песочнице»

«Регуляторную песочницу» с особым правовым режимом для экспериментального внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством, предлагают создать в районе бухты Голландия.

На заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по экономике и инвестициям депутаты рассмотрели материалы исследования, проведенного научным коллективом Юридического института СевГУ, связанные с установлением на территории города особого экспериментального правого режима в сфере цифровых технологий.

Как было отмечено, разработка института является основой, которая позволит технологические и научные решения апробировать в жизни. В качестве перспективного режима была предложена так называемая «регуляторная песочница» — особый правовой режим для экспериментального внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. В такой «песочнице» компании получат возможность тестировать свои продукты без лицензий и без риска нарушить закон. Речь идет, в том числе, о технологиях для создания беспилотных аппаратов.

В качестве полигона с особым правовым режимом представители СевГУ предложили бухту Голландия, где расположена часть кампуса университета и другие подразделения, разрабатывающие соответствующие технологии.

— Для нас крайне важно как развитие самого Севастопольского государственного университета, так и развитие беспилотного строения. Мы работаем на перспективу, и это направление необходимо развивать, привлекая разработчиков и инвестиции в сферу развития технологий. Впоследствии это может перерасти в серийное производство на территории города Севастополя. Считаю, что саму идею введения такого особого правового режима для создания технологий надо поддержать, но с учетом существующих реалий, связанных с безопасностью региона и событиями, происходящими в мире, — прокомментировал инициативу спикер парламента Владимир Немцев.

Членами комитета было принято решение рекомендовать департаменту экономического развития при разработке Стратегии экономического развития Севастополя учесть необходимость установления экспериментального правового режима. Также в ходе обсуждения по рекомендациям Минэкономразвития было принято решение подключить к данному вопросу департамент транспорта.