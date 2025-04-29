Выбрали тюльпанного генерала

В Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов 2025 года. Им стал сорт «Солнечный пояс» (Sunbelt), который простоял в цвету целых 35 дней с 24 марта. В Никитском саду сообщили, что этот сорт относится к классу «Триумф».

Цветок — победитель крупный, алого цвета, имеет форму классического бокала. Высота цветка — 8-12 см, стебля — 55 см. Он обрамлен тонкими листьями ярко-зеленого цвета.

Посетители весеннего праздника цветов оценили стойкость этого сорта, Sunbelt не сломили ни дождь, ни град, ни даже апрельский снег.

Еще одно достоинство цветка — он не раскрывается под солнцем, демонстрируя свою красоту и принципиальность даже в яркий крымский полдень.