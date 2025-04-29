В ходе ремонта подпорной стены на Адмирала Октябрьского проектирование продолжается

Опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, предусматривающий мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия — административного здания Первой горбольницы, на ул. Адмирала Октябрьского, 19, а также трех жилых домов по ул.Адмирала Октябрьского, 8, 10 и 12.

Документ подготовлен для создания проектной документации по ремонту подпорных стен, который уже ведется. В акте поясняется, что согласно договору, заключенному между АО «ВАД» и ООО «Крымский региональный центр археологических исследований» были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в границах стройки. «В результате выполненных научно-исследовательских археологических полевых работ (разведок с шурфовкой) было установлено, что объекты археологии, включенные в реестр, выявленные объекты археологии, объекты, обладающие признаками объектов археологии, на указанном земельном участке отсутствуют», — заключили эксперты.

Вместе с тем, жилые дома 1930 года постройки по ул.Адмирала Октябрьского, 8; 10 и 12, а также административное здание по ул.Адмирала Октябрьского, 19 являются предметом охраны исторического поселения федерального значения как исторически ценные и градоформирующие.

В целом представленным разработкам проектировщиков по обеспечению сохранности перечисленных объектов культурного наследия в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных... и иных работ, в рамках ремонта подпорных стены на ул.Адмирала Октябрьского экспертами дано положительное заключение.