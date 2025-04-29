В доме на Лабораторном шоссе снова происшествие с лифтом

Прокуратура Нахимовского района Севастополя организовала проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме. В момент происшествия людей в кабине не было.

Инцидент произошел утром 29 апреля 2025 года. По предварительной информации имеется неисправность грузового лифтового оборудования в третьем корпусе дома №33 Б по ул.Лабораторное шоссе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Следком также проводит проверку. Организован осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, опрашиваются жильцы, представители управляющей компании.

Дом введен в эксплуатацию в октябре 2023. Обязанности по управлению общим имуществом дома возложены на ООО «Служба управления недвижимостью».

В июне 2024 года в Госжилнадзор поступила жалоба жителей дома №33 Б по Лабораторному шоссе. Была проведена проверка. Оказалось, что оборудование лифтов работает некорректно. Управляющая компания должна была это устранить. Предостережение она не исполнила, в результате чего в ноябре лифт упал. 34-летняя пассажирка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.

Частотные преобразователи в лифтах поменяли, но и в январе 2025-го оборудование «работало некорректно».