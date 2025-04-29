Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с 0.00 мск 8 мая на трое суток. О таком решении Президента сообщила пресс-служба Кремля.

«В дни 80-лeтней годовщины Побeды <...> российская сторона объявляет перемирие», — цитирует сообщение ТАСС. Оно объявлено с 0.00 с 7 на 8 мая и до 0.00 с 10 на 11 мая.

В прошлый раз Владимир Путин объявлял перемирие накануне Пасхи. Оно действовало с 18.00 мск 19 апреля до 0.00 мск 21 апреля.

Как сообщали в Минобороны России, было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС России, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.

Также отмечалось, что ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, восемь из них — вне зоны спецоперации.