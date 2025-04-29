Победили зарничники школы №25 и филиала Нахимовского училища

В Севастопольском Центре военно-патриотического воспитания подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической спортивной игры «Зарница 2.0». На этот раз были названы победители в двух возрастных категориях: средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет). До этого уже определили победителя в младшей возрастной группе — команда из балаклавской школы №25.

Организаторы «Зарницы 2.0» этого года — Центр военно-патриотического воспитания, Движение Первых, Юнармия, севастопольский полк Росгвардии, Черноморское высшее военно-морское училище им.Нахимова и Фонд «Защитники Отечества».

Средние и старшие команды, в отличие от своих младших товарищей, продолжили борьбу за право участия в финальном этапе игры, который состоится летом. Соревнования регионального этапа продолжались три дня на площадках Центра военно-патриотического воспитания.

За звание победителя боролись команды школ №3, №20, №25, №32 и филиала Нахимовского Военно-морского училища в средней категории, команды школ №25, №32, №50, №60 и Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности — в старшей.

Школьники демонстрировали умение маршировать под строевые песни, оказывать первую помощь, проявлять навыки тактической медицины, знать основы радиационной, химической и биологической защиты, огневой подготовки, разбираться в военной истории, уметь маскироваться и оперативно ориентироваться в условиях боевых действий. В целом, это была довольно интересная познавательная командная игра, в которой приняли участие даже девочки.

В итоге, по сумме набранных баллов сильнейшей среди ребят среднего возраста признана команда филиала Нахимовского училища, в старшей возрастной категории победила команда школы №25.