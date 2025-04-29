Мост в Инкермане перекрывать не будут

Начались работы по ремонту моста через реку Черную.

Полного перекрытия проезда не будет: там организуют реверсивное движение со светофором.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подрядчик уже вышел на объект . Пока работы ведутся под мостом — дорожники очищают бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.

Необходимость проведения ремонта моста была определена по результатам диагностики: были обнаружены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, нарушение изоляции деформационных швов, нарушение защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальные разрушения защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части.

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Предыдущий ремонт моста через реку Черная проводили в 2014 году. Тогда проезд полностью перекрывали.