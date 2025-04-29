Фонтаны запустят 1 мая

Как сообщили в городском правительстве, в Парке Победы приводят в порядок 13 посвященных городам — героям малых фонтанов. Подготовку прошел и фонтан в Сквере героев специальной военной операции.

Также планируют запустить фонтан «Центральный» на аллее парка Победы и фонтан «Орден Победы».

1 же мая запустят центральный фонтан на Приморском бульваре, в сквере у Главпочтамта на Большой Морской и «сухой» фонтан на площади Ушакова. Еще один «сухой» фонтан готовят к запуску в сквере« «Им.60-летия СССР».

Заработают фонтаны на улице Генерала Мельника (в районе арки), в Каче, в Балаклаве и на площади перед культурным комплексом «Корабел».

В состоянии почти полной готовности — фонтан «Счастливое детство» в Комсомольском парке. Он действительно памятен многим севастопольцам с самого детства. Правда, во время ремонта Комсомольского парка его несколько модернизировали, накрыв бортики по периметру гранитными плитами. Теперь эту красоту решили дополнить, выкрасив прежде белые рыбки-фонтанчики в золотой цвет. Зато как блестят!

В рамках подготовки к сезону рабочие очищают насосы, производят замену вышедших из строя запчастей. После запуска фонтаны обещают ежедневно обслуживать, системно следить за работой механизмов и даже контролировать параметры воды.