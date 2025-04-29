Две пенсионерки, поговорив по телефону, расстались с накоплениями

Так, 69-летней местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил о мнимой опасности потерять имущество. Под предлогом защиты банковского счета незнакомец убедил перевести женщину на подконтрольные мошенникам счета все ее накопления на сумму более двух миллионов рублей.

Другая 75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма. Для «проверки» денежных средств женщина сбросила незнакомцу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США.

Сотрудники ОМВД России по Ленинскому району по данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и принимают все необходимые меры для раскрытия преступлений.

Полиция напоминает, если вам позвонили с незнакомого номера, либо на смартфоне высветился логотип правоохранительного органа, спецслужбы, банка или компании сотовой связи, не теряйте бдительности. Располагая о вас некоторыми сведениями, злоумышленники могут обращаться к вам по имени и отчеству. Для большей убедительности они нередко используют профессиональную терминологию, присылают фотографию поддельного служебного удостоверения или процессуального решения следователя, изображение человека в форменной одежде и т.п. Пытаясь сохранить контроль над потенциальной жертвой, мошенники требуют сохранить разговор в тайне под угрозой уголовной ответственности за «разглашение данных следствия». Не давая осмыслить происходящее, они настаивают на переводах всех сбережений на «резервные» или «безопасные» счета.

Возможна криминальная комбинация, когда аферист под предлогом медицинского обслуживания, продления договора на использование мобильной связи или продолжения пользования порталом «Госуслуг» спрашивает поступивший СМС-код, после чего гражданину звонят его соучастники и, утверждая, что конфиденциальные данные попали в руки преступникам, якобы для предотвращения преступления требуют перечисления им денег.

Чтобы не попадаться на психологические манипуляции мошенников, немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону 102.