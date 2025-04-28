В школе №20 торжественно открыли Парту Героя

В школе в селе Андреевка открыли мемориальную парту в честь выпускника 2020 года Константина Бондаренко, погибшего в ходе специальной военной операции.

Право сидеть за «Партой Героя» будет предоставляться учащимся за успехи в учебе и активную общественную работу.

С сентября 2022 года К.Бондаренко добровольно участвовал в СВО в составе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. В январе 2024 года, выполняя боевое задание в Херсонской области, он погиб в бою, прикрывая отход товарищей.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года сержант Константин Юрьевич Бондаренко был награжден орденом Мужества посмертно.

«Парта будет находиться в классном кабинете, где учился Костя. Для нас великая честь сохранить память о нем. Костя был светлым, открытым, улыбчивым. В следующем учебном году мы планируем открытие музея памяти, который будет содержать информацию о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, а также истории школы. Мы также высадили «Аллею памяти» — она посвящена погибшим в ходе специальной военной операции. Ранее мы высаживали аллею памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны», — рассказала директор школы №20 Татьяна Еремеева.

Всероссийский образовательный проект «Парта Героя» реализуется по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке Общероссийского Народного Фронта. В учреждениях образования Севастополя уже установлено 30 таких мемориальных парт, 24 из них посвящены участникам СВО.