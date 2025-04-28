В школе «Экотех+» рассказали о последствиях терроризма и экстремизма

Как сообщили в Балаклавском районном суде Севастополя, беседа состоялась в рамках урока «Разговоры о важном». С учениками восьмых и девятых классов рассматривали тему угроз терроризма и экстремизма для общества. В процессе беседы гости из суда также обсудили проблемы буллинга, дропперства (дропперы — люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег). Школьникам рассказали об административной ответственности в отношении несовершеннолетних, которая наступает в результате перечисленных противозаконных действий.

Днем 25 апреля ученик школы «Экотех+» принес на занятия страйкбольную гранату, которая сдетонировала во время конкурса инсценированной военной песни в актовом зале. Четверым детям потребовалась помощь медиков.