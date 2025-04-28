Сохранение мозаики на остановке в Гончарном обсудят в Севнаследии

Нужно ли сохранять мозаичное панно с оленями, украшающее советский бетонный остановочный павильон у села Гончарное, обсудят на заседании комиссии управления охраны объектов культурного наследия, установив художественную ценность произведения.

Так в Севнаследии ответили на информационный запрос «Севастопольской газеты» о перспективах сохранения уникальной мозаики.

Напомним, что речь в данном случае о конкретном панно, но таких, созданных в 70-х годах прошлого столетия, посвященных природе Крыма, сохранилось довольно много. Они создавались советскими художниками. Панно с оленями является одним из самых ярких произведения мозаичного искусства, это творение талантливо и ярко изображает грацию и красоту бегущих животных. Это панно создано в 1980 году киевским художником – монументалистом Игорем Новаковским.

Вопрос о сохранности панно из-за контракта на обустройство автобусных остановок в районе 60-го километра Ялтинского шоссе. За 52,6 млн рублей ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» заказала подрядчику ГБУ «Севастопольский Автодор» работы по демонтажу каменной подпорной стены, автобусных остановок, бордюров, разборку существующих покрытий, тротуаров и т.д. Взамен на повороте у села должны появиться новые остановочные комплексы, насыпи, бордюры, заездные карманы и т. д. Работы должны завершить к 30 июня 2025 года.

В ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» пообещали, что остановку они сносить не будут. А «Севастопольская газета» обратились в Севнаследие, чтобы департамент признал ее культурно-исторической ценностью.