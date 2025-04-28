С чиновников взыщут моральный вред за укусы собак
Симферопольский районный суд Республики Крым решил, что трое детей, укушенных бездомными животными, пострадали вследствие ненадлежащей работы администрации района.
В январе, мае и июне 2024 года собаки покусали несовершеннолетних в Перово, Мирном и Школьном соответственно. Прокуратура Симферопольского района Республики Крым обратилась в суд с исками в интересах этих детей о взыскании с районных властей морального вреда.
Суд решил, что «укусы детей бродячими собаками явились следствием ненадлежащей работы администрации Симферопольского района по отлову безнадзорных собак».
Как уточнили в пресс-службе суда, чиновники должны будут выплатить пострадавшим от 10 до 20 тысяч рублей.