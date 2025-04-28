Памятник затопленным кораблям почистили альпинисты

Чисткой занималась бригада из шести профессионалов, специализирующихся на реставрации объектов культурного наследия. Они уже несколько раз выполняли очистку памятника. И в этот раз все сделали максимально аккуратно и деликатно.

Ответственный момент в такой работе — очистка скульптурного изображения двуглавого орла на вершине колонны. В очередной раз ее выполнил Игорь Буяновер. Альпинисты также очистили постамент памятника, в том числе часть у самой воды.

Памятник затопленным кораблям — главная визитка Севастополя. Памятник установлен в 1905 году на Приморском бульваре, примерно в 20 метрах от берега. Это величественное сооружение высотой почти 17 метров напоминает о событиях первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Памятник создан по проекту скульптора, академика Амандуса Адамсона, архитектора Валентина Фельдмана и военного инженера Фридриха Энберга.