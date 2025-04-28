Не переводите деньги на «безопасные счета»

За последние три дня в Севастополе жертвами мошенников стали четыре женщины, потерявшие в общей сложности более 5,5 миллионов рублей. Злоумышленники убедили жительниц города перевести деньги на «безопасные счета».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю, 69-летней пенсионерке, позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» с сообщением, что ее сбережения в опасности. Следуя указаниям афериста, женщина лишилась 3,7 миллионов рублей.

На такой же крючок попалась 61-летняя местная жительница. Ей позвонил «сотрудник портала Госуслуг». По его подсказкам жертва перевела на «безопасные счета» один миллион рублей. Аналогичным способом 71-летняя пенсионерка перевела мошенникам 637 тысяч рублей, а 41-летняя педагог — 200 тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает: сотрудники банков, государственных ведомств и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не требуют сообщать реквизиты карт, коды из SMS, пароли от онлайн-банкинга. Если вам звонят с подобными требованиями — это мошенники! Немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в официальную службу поддержки банка или госучреждения по номеру, указанному на их сайте.