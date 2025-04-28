На 35-й Батарее открыли поисковую экспедицию «Севастопольский рубеж»

Как сообщается на странице Мемориального комплекса в соцсети, на этот раз в Севастополь съехались поисковики из восьми регионов страны: из Севастополя, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Москвы, Волгограда, Кирова и Архангельска. На днях ожидается прибытие поисковиков из Нижневартовска.

Они планируют провести полевые поисковые и разведывательные выходы в места боев Великой Отечественной войны, торжественные захоронения погибших защитников Севастополя.

В программе также запланировано обучение, посещение экскурсий и выставок.

Уже на следующий день после открытия поисковики отправились на Мекензиевы горы, чтобы вернуть из безвестия погибших в годы Великой Отечественной войны советских бойцов.

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель «Вахты Памяти» Андрей Могила, на сегодня обнаружены и подняты останки одного бойца, пока, правда, безымянные. Также найден котелок, но личность его владельца еще предстоит установить. Еще одна находка — солдатский медальон, но без останков самого бойца.

Конечным результатом поиска станет традиционное торжественное захоронение найденных останков на Военно-мемориальном кладбище в поселке Дергачи в преддверии празднования Дня Победы.