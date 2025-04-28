Майские пенсии и детские пособия перечислят досрочно

Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги перечисляют через банк в первой декаде месяца — 3 или 4 числа.

Получателям выплат во второй декаде месяца пенсия на банковскую карту поступит по обычному графику — 12 мая, а в третьей декаде месяца — выплата будет произведена 21 мая.

Почтовые отделения в мае доставят пенсии по обычному графику со 2 по 24 мая.

Досрочно 29 апреля будет выплачено большинство детских пособий.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребенка до 3 лет придут 5 мая. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам поступят 7 мая.

Получить персональную консультацию, а также уточнить свой выплатной день можно по телефону 8 (800) 100-00-01 у оператора второй линии из Отделения СФР по Севастополю. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу — с 9.00 до16.45 без перерыва.