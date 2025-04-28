Какие законы вступают в силу в мае

Повышение эффективности борьбы с диверсионными угрозами, усиление защиты персональных данных, противодействие мошенникам — об этих и других законах, вступающих в силу в мае, в материале пресс-службы Государственной Думы.

2 мая

Признают иноагентами

Признавать иноагентами будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.

Борьба с диверсионными угрозами

Предусматривается уголовная ответственность за несообщение в органы власти о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ.

Защита от беспилотников

Работникам ведомственной охраны разрешили применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне их.

Новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получат статус ветерана боевых действий. Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

9 мая

Контроль за ввозимой растительной продукцией

Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в Россию, будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится специальный аудит для подтверждения их компетентности. Перечень стран-экспортеров установит Правительство. Новый порядок не коснется членов ЕАЭС. Контроль и аудит будут проводиться на основании двусторонних договоренностей. Закон позволит защитить граждан от опасной продукции, ускорить поставки проверенных товаров.

Противодействие мошенникам

Кредитные организации обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, противодействующих заключению договоров потребительского займа без согласия клиента. Банки смогут вместо блокировки банковских карт вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц), если данные отправителя содержатся в базе ЦБ РФ о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против него не возбуждено уголовное дело. Это поможет людям, данные которых были скомпрометированы и использованы мошенниками.

23 мая

Изменение критериев признания квалифицированным инвестором

Физлиц смогут признать квалифицированными инвесторами при наличии дохода в размере не менее установленного Банком России, или образования, или ученой степени, определенных регулятором. При признании человека квалифицированным инвестором его должны письменно уведомить, что это предоставляет ему возможность совершать сделки, связанные с повышенными рисками финансовых потерь.

25 мая

Реестр должников по алиментам

Сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, соберут в отдельный реестр. Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят полностью. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему.

30 мая

Усиление защиты персональных данных

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут зависеть от ее масштаба. Они составят до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут грозить оборотные штрафы до 3% выручки. Появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных.

Лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента

При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств.

Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей.