За ящик боевых патронов получил срок

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю получили сведения, что местный 55-летний житель, увлекающийся стрельбой и имеющий спортивно-охотничье оружие, помимо патронов к нему хранит дома крупную партию патронов боевых.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий данная информация подтвердилась. В январе 2024 года в доме на бульваре Декоративном в Балаклавском районе обнаружено и изъято 1590 патронов калибра 5,45 мм к различным видам боевого огнестрельного оружия, пригодных для стрельбы.

Полиция по данному факту возбудила и расследовала уголовное дело, которое закончилось приговором. Балаклавский районный суд назначил виновному 2 года ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.