Выбрали лучшего учителя родного языка

Лучшим учителем родного языка в Севастополе признана Екатерина Серебрянская из школы №22. Она преподает родной язык и литературу.

Учительница вошла в число шести финалистов регионального этапа. Вместе с коллегами они в течение четырех дней проводили мастер-классы и открытые уроки, выполняли конкурсные задания. В итоге Е.Серебрянская показала лучший результат и победила.

По словам самой победительницы, она получила потрясающий опыт работы с коллегами и членами жюри.

«Надеюсь, что на следующем этапе конкурса я уже буду представлять не только родную школу, но любимый город. Поэтому и ответственности больше и подготовки больше. Но за мной теперь будет стоять город, – сказала Е.Серебрянская.

Теперь победитель регионального этапа представит Севастополь на Всероссийском этапе конкурса, который состоится в Башкирии.