Виноградарям помогаю выращивать виноград на вино

В Севастополе 29 апреля стартует прием заявок на предоставление субсидий субъектам виноградарства и виноделия.

В этом году на развитие отрасли выделено 738,4 млн рублей, сообщили в департаменте сельского хозяйства. Субсидии направлены на закупку саженцев, техники, транспорта и другие нужды. Всего в 2025 году планируют высадить виноград на 224 гектарах.

За 10 лет виноградари и виноделы Севастополя получили 2,5 млрд рублей господдержки.

В городе более 60 предприятий занимается выращиванием винограда, общая площадь виноградников — свыше 7,7 тысяч гектаров. С 2014 года новые виноградники были заложены на площади 3,3 тысяч га. В основном это технические сорта.

Под столовыми сортами сейчас занято 487,84 га, из них новых посадок — 21 га.