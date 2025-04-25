Велосипедисты соревнуются в Артбухте и на Федюхиных высотах

В Севастополе 25-26 апреля проходит первенство и чемпионат Севастополя по велосипедному спорту BMX. Чемпионат рассчитан на два дня, с распределением по видам программы.

Так, программа первого дня в скейт-парке в Артиллерийской бухте включает фристайл-парк (парк смешанный), где участники демонстрируют исполнение различных фигур. На следующий день соревнования продолжатся на памп-треке на Федюхиных высотах, там запланирована гонка на время.

По словам президента региональной общественной организации Севастопольской федерации велосипедного спорта Елены Журавлевой, в чемпионате участвуют спортсмены, проживающие в Севастополе и тренирующиеся, в основном, в спортшколе №7. Их возраст ограничен только снизу – от шести лет и старше.

Однако среди участников есть и совсем юный спортсмен – Святославу всего пять, но у него уже три медали: золотая, серебряная и бронзовая. Говорит, что умеет делать прыжки, правда, пока легкие. На нынешних соревнованиях мальчик выступает только в показательной программе, но признается, что очень мечтает о новых медалях.

Президент рассказала, что заявки на предварительную регистрацию участники начали подавать еще накануне, после они все должны пройти медицинский осмотр и получить допуск врача. Как рассказала Е.Журавлева, на спортивном счету Севастополя уже есть значимые достижения.

– В прошлом году наш Марк Патрин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по велоспорту BMX (фристайл-парк) в категории 13-14 лет. Есть успехи и в маунтинбайке (горный велосипед) – севастополец, мастер спорта Петр Винокуров в 2024 году третий раз завоевал титул чемпиона России, а Вера Федотова является победительницей Кубка России. В прошлом году наши ребята Михаил Дьяконов (категория 15-16 лет) и Богдан Сурков (категория 13-14 лет) стали призерами по маунтинбайку на первенстве Южного федерального округа, – сказала Е.Журавлева.

Результаты нынешних соревнований будут подводить по возрастных категориям по каждому соревновательному дню, а 26 апреля огласят общие итоги. Победители получат кубки, медали, грамоты от городского Управления спорта. В дальнейшем будут сформированы городские сборные команды по BMX с шансом выехать на Всероссийские соревнования, они состоятся летом в Москве.