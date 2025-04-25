В школе взорвалась страйкбольная граната

Днем 25 апреля ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, которая сдетонировала во время группового занятия в актовом зале. Четверо детей получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту инцидента с пострадавшими детьми проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Первым о происшествии сообщил департамент образования. По их версии, школьник принес на занятия страйкбольную гранату. Граната пластиковая, поэтому на нее сработали рамки металлоискателя. В результате неосторожных действий мальчик сорвал с гранаты чеку, начал выделяться дым. Оглушило одну школьницу.