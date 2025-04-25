Устроят проезд через парковку у ДКР

В связи со строительством проспекта Античный с 12 мая до конца августа будет частично перекрыт участок ул.Павла Корчагина: от дома №23 до пересечения с ул.Героев Сталинграда.

Для личного и общественного транспорта будет организован временный объезд — вдоль парковки Дома культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками. Жители также смогут заехать в микрорайон по дороге вдоль торгового центра «Апельсин», мимо дома №8 по улице Павла Корчагина, сообщили в департаменте транспорта.

Прокладку Античного проспекта, а участок по ул.Корчагина — часть этой дроги, подрядчик планирует закончить до конца года. Проспект свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», обеспечит транспортную доступность школ и детских садов, а также разгрузит пр.Героев Сталинграда.