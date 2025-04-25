При продаже самоката напомнят о правилах движения и безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проводят беседы с продавцами и покупателями в пунктах продажи мототехники, велосипедов и электросамокатов.

В ходе беседы автоинспекторы акцентируют внимание родителей-покупателей на строгом соблюдении дорожных правил и обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге. Особое внимание уделяется возрасту управления мототехникой и наличию водительского удостоверения. На электросамокаты мощностью более 250 Вт также необходимо водительское удостоверение категории М.

В одном из магазинов продавец во время беседы узнал в агитационном материале своего несовершеннолетнего клиента, который в нетрезвом виде на мотоцикле был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Родителям, которые приобретают современные средства передвижения ребенку, необходимости убедиться, что он знает Правила дорожного движения и соблюдает их, а также необходимо обязательно объяснить, где можно передвигаться на мопеде или самокате, а где это делать запрещено.

С руководством точек продаж достигнута договоренность о вручении информационных памяток каждому покупателю, сообщили в УМВД России по Севастополю.