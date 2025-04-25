Новые учебники по истории уже подготовлены

Минпросвещения РФ подготовило единые федеральные учебники по истории, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам участия министра просвещения РФ Сергея Кравцова во Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое прошло в Севастополе.

В марте С.Кравцов сообщал, что министерство совместно с РАН за год-полтора планируют доработать все учебники по естественно-научным предметам, таким образом, появятся единые госучебники. Единые государственные учебники по всем школьным предметам планируется подготовить до 2029 года.

«Минпросвещения России продолжает реализацию плана по переходу на единые учебники. Уже готовы федеральные учебники по истории с 5-го по 11-й класс. На финальной стадии разработки — единые учебники обществознания с 9-го по 11-й класс», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В министерстве уточнили, что школьная программа со следующего учебного года будет полностью синхронизирована с тем, что спрашивается на выпускных экзаменах.

С.Кравцов в рамках рабочей поездки в Севастополь и Республику Крым также примет участие в заседании организационного комитета, посвященного празднованию 100-летия МДЦ «Артек», проведении «Диктанта Победы». Кроме этого, он планирует оценить готовность объектов строительства «Артека».