Национализированный санаторий «Ай-Даниль» взят на баланс Росимущества

Комплекс «Ай-Даниль» в Ялте, который ранее принадлежал украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, взят на баланс Росимущества в результате национализации, следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Санаторный комплекс площадью 19,4 га расположен у подножия горной гряды на территории парка-памятника садово-паркового искусства на берегу Черного моря в Ялте между Никитским ботаническим садом и Международным детским лагерем «Артек», в реликтовой можжевеловой роще. Он состоит из нескольких корпусов для проживания, спа-центра, имеется открытый бассейн (площадью 650 кв.м) с подогреваемой водой, лечебный и диагностический корпуса и ряд других объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Ранее были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество компании «Руслайн ко», «Мегастроя», а также недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат».

Сообщалось, что от реализации национализированного имущества с момента начала этого процесса в 2023 году в бюджет Республики Крым поступило 4,8 млрд рублей.